Нацбанк незначно знизив курс долара та євро на 9 жовтня

0:00 / 0:00

Національний банк України встановив офіційний курс на 9 жовтня, за яким долар знизився на одну копійку до 44,85 гривні, а євро — на дві копійки до 50,13 гривні. При цьому на ринку зберігається підвищений попит на валюту, де купівля перевищує продаж на 15–20%.

Основними покупцями залишаються імпортери пального та енергоресурсів напередодні опалювального сезону. Для врівноваження попиту регулятор щотижня спрямовує на інтервенції близько 1–1,2 мільярда доларів США. Директор департаменту фінансових ринків «Глобус Банку» Тарас Лєсовий зазначив, що НБУ виступає запобіжником і стримує панічні настрої, хоча валютна система стає дедалі залежнішою від масштабної підтримки регулятора.

Про це повідомляє НБУ.

8 жовтня курси долара та євро в українських банках і обмінниках змінилися по-різному. Американська валюта продовжує триматися на рівні близько 45 гривень, водночас євро й надалі дешевшає.

НБУ встановив курс долара та євро на 7 жовтня.

Нагадаємо, що Офіційний курс долара 6 жовтня вперше в історії перевищить 45 гривень.

НБУ оштрафував платіжну компанію iPay на 16,5 млн грн.

Читай нас у