Нацбанк підняв офіційні курси долара та євро на 11 листопада

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Національний банк України встановив офіційний курс долара США на середу, 11 листопада 2026 року, на рівні 45,50 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем, 10 листопада, американська валюта зросла в ціні на 9 копійок із позначки 45,41 гривні.

Офіційний курс європейської валюти також зазнав підвищення. На 11 листопада регулятор зафіксував курс євро на рівні 51,07 гривні, що на 26 копійок більше порівняно з вівторком, коли євро коштував 50,81 гривні.

Джерело: Національний банк України.

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

У вересні 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 2,1%, тоді як у серпні підвищення становило 0,1%, а в липні — 0,3%. За підсумками вересня річна інфляція прискорилася до 10%.

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