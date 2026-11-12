Нацбанк підвищив курс долара і зміцнив гривню до євро

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Національний банк України оновив офіційний курс валют на п'ятницю, 13 листопада 2026 року, послабивши гривню щодо американської валюти та зміцнивши її щодо європейської.

Офіційний курс долара США встановлено на рівні 45,38 грн, що на 6 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем, коли вартість американської валюти становила 45,32 грн. Водночас курс євро знизився на 15 копійок — до 50,33 грн проти 50,48 грн у четвер, 12 листопада.

Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Керована девальвація чи різкий обвал:чому НБУ відпускає гривню і що буде з курсом валют.

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