Нацбанк виявив порушення у роботі NovaPay
Національний банк України виніс письмове застереження ТОВ «НоваПей» (NovaPay) за результатами безвиїзного нагляду, проведеного Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків.
Рішення ухвалили 16 жовтня 2026 року через порушення закону «Про платіжні послуги» та регуляторних вимог до системи управління надавачів фінансових послуг.
Регулятор виявив недоліки в організації системи внутрішнього контролю й управління ризиками, зокрема у дотриманні пруденційних нормативів та забезпеченні достовірності інформації, яка подається до НБУ. Компанія зобов'язана усунути виявлені порушення протягом 30 календарних днів; у пресслужбі NovaPay підтвердили готовність вжити необхідних заходів у визначений термін.
Джерело: Пресслужба НБУ.
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