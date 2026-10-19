Нацбанк виявив порушення у роботі NovaPay

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Національний банк України виніс письмове застереження ТОВ «НоваПей» (NovaPay) за результатами безвиїзного нагляду, проведеного Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Рішення ухвалили 16 жовтня 2026 року через порушення закону «Про платіжні послуги» та регуляторних вимог до системи управління надавачів фінансових послуг.

Регулятор виявив недоліки в організації системи внутрішнього контролю й управління ризиками, зокрема у дотриманні пруденційних нормативів та забезпеченні достовірності інформації, яка подається до НБУ. Компанія зобов'язана усунути виявлені порушення протягом 30 календарних днів; у пресслужбі NovaPay підтвердили готовність вжити необхідних заходів у визначений термін.

Джерело: Пресслужба НБУ.

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