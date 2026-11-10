Нацбанк визнав репутацію кількох фінансових компаній небездоганною через зв’язки з РФ

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Національний банк України 9 листопада визнав небездоганною ділову репутацію п’яти надавачів фінансових послуг та трьох їхніх власників через підтверджені зв’язки з Росією.

Рішення стосується компаній «Бі Ел Джі Мікрофінанс», «Кредіплюс», «Мілоан», «Фінмар» і «Донкредит», а також їхніх власників Родіона Бутка, швейцарської Bredley CH AG і ТОВ «Берег-Груп».

Однією з підстав стало підтвердження російського громадянства Катерини Таттерсаль — керівниці Bredley CH AG, яка володіє істотною часткою в зазначених фінансових компаніях.

Крім того, компанії та окремі власники надали НБУ недостовірну інформацію про відсутність у Таттерсаль громадянства або податкового резидентства РФ.

Регулятор заявив, що вживатиме подальших заходів реагування щодо цих фінансових установ, однак не уточнив, яких саме.

Джерело: Національний банк України

Національний банк України у серпні застосував заходи впливу до АБ «Укргазбанк» та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Найбільші суми штрафів регулятор призначив страховій компанії «УСГ» та «Укргазбанку».

НБУ оштрафував платіжну компанію iPay на 16,5 млн грн.

Національний банк у вересні наклав штрафи на три українські банки та 10 небанківських фінансових установ через порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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