Нацбанк встановив офіційні курси гривні до долара та євро на 3 листопада
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Національний банк України підвищив офіційний курс долара США на 18 копійок, а курс євро — на 37 копійок.
Згідно з офіційними даними регулятора, на вівторок, 3 листопада, курси основних іноземних валют становитимуть:
1 долар США — 45,53 грн (проти 45,35 грн станом на 2 листопада);
1 євро — 51,05 грн (проти 50,68 грн станом на 2 листопада).
Джерело: Національний банк України.
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