Нацбанк встановив офіційні курси гривні до долара та євро на 3 листопада

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Національний банк України підвищив офіційний курс долара США на 18 копійок, а курс євро — на 37 копійок.

Згідно з офіційними даними регулятора, на вівторок, 3 листопада, курси основних іноземних валют становитимуть:

1 долар США — 45,53 грн (проти 45,35 грн станом на 2 листопада);

1 євро — 51,05 грн (проти 50,68 грн станом на 2 листопада).

Джерело: Національний банк України.

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