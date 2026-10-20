Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 21 жовтня

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Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 21 жовтня відповідно до якого долар офіційно подорожчав на 7 копійок, курс євро не змінився.

Офіційні курси валют на середу, 21 жовтня, становитимуть:

1 долар США – 45,07 грн (45,00 грн станом на 20 жовтня);

1 євро – 50,53 грн (50,53 грн станом на 20 жовтня).

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

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