Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 21 жовтня
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Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 21 жовтня відповідно до якого долар офіційно подорожчав на 7 копійок, курс євро не змінився.
Офіційні курси валют на середу, 21 жовтня, становитимуть:
1 долар США – 45,07 грн (45,00 грн станом на 20 жовтня);
1 євро – 50,53 грн (50,53 грн станом на 20 жовтня).
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
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