Нацбанк зміцнив гривню до євро і долара

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 6 листопада, за яким гривня зміцнилася щодо основних іноземних валют.

Офіційний курс долара США становить 45,44 гривні, що на 9 копійок нижче порівняно з показником четверга. Курс європейської валюти знизився до 51,04 гривні за євро, подешевшавши на 20 копійок порівняно з попереднім торговельним днем.

Джерело: дані Національного банку України.

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