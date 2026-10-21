NatWest посилює офісний режим для 13 тисяч працівників — The Guardian

Банк NatWest у Великій Британії зобов’яже близько 13 тисяч працівників збільшити присутність в офісі з двох днів на місяць до двох днів на тиждень. Із лютого 2027 року вимога щонайменше двічі на тиждень працювати в офісі поширюватиметься на майже 40 тисяч співробітників банківської групи у країні, повідомляє The Guardian.

Нові правила з 2027 року

Рішення означає відмову від підходу, за якого для частини персоналу пріоритетною була віддалена робота. NatWest також обслуговує клієнтів під брендами Royal Bank of Scotland, Ulster Bank і Coutts.

Деякі працівники, зокрема трейдери, співробітники відділень і менеджери по роботі з клієнтами, уже мають бути в офісі чотири дні на тиждень. Працівники комунікаційних, адміністративних та аналітичних підрозділів нині працюють за гібридним графіком і відвідують офіс шість разів на місяць.

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Заперечення профспілки

Профспілка Unite розкритикувала зміну правил. За її даними, серед 13 тисяч працівників, яких найбільше стосуватимуться зміни, є фахівці з технологій, безпеки, аналітики даних і управління персоналом; частина з них належить до найнижчеоплачуваніших працівників NatWest.

У Unite заявили, що частіші поїздки до офісу збільшать витрати на транспорт і догляд за дітьми, а також можуть ускладнити становище працівників, які доглядають за близькими або мають інвалідність. Генеральна секретарка профспілки Шерон Грем назвала рішення банку відірваним від реалій, у яких живуть його працівники.

У NatWest заявили, що гнучка робота й надалі є важливою частиною моделі зайнятості, однак спільна присутність команд допомагає співпраці, обміну ідеями, налагодженню робочих зв’язків і навчанню. Банк визнав, що зміни вплинуть на частину персоналу, та пообіцяв надати працівникам час на підготовку і підтримку під час переходу.

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