0:00 / 0:00

Національний банк України встановив офіційний курс долара на четвер, 26 листопада, на рівні 45,27 гривні, що на 8 копійок менше порівняно з курсом 25 листопада, який становив 45,35 гривні.

Офіційний курс євро на 26 листопада знизився на 7 копійок — до 49,53 гривні проти 49,60 гривні попереднього банківського дня.

Джерело: дані Національного банку України.

Ціна на золото в Україні зросла: скільки коштує грам металу станом на 24 листопада

Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Читай нас у