НБУ розповів про впровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень

0:00 / 0:00

Станом на 1 жовтня 2026 року в готівковому обігу України перебуває близько 400 тисяч нових банкнот номіналом 2 тисячі гривень на загальну суму 800 мільйонів гривень. За даними Національного банку України, купюра із зображенням поета й дисидента Василя Стуса, яку ввели в обіг 4 вересня, наразі становить лише 0,01% від загальної кількості банкнот у країні.

У регуляторі також відзначили зростання попиту на готівку в третьому кварталі. Крім сезонних чинників, додатковим фактором збільшення обсягів готівкових коштів в обігу стало посилення інтенсивності російських атак на об'єкти енергетичної, логістичної, продовольчої та телекомунікаційної інфраструктури.

Джерело: Нацбанк.

Раніше Національний банк України заявив про введення в обіг банкноти у 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.

Гетманцев прокоментував вплив нової банкноти у 2 тис грн на інфляцію.

Читай нас у