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Національний банк України оприлюднив офіційні курси іноземних валют на п’ятницю, 20 листопада 2026 року. Згідно з даними регулятора, гривня продовжила зміцнюватися щодо основних світових валют.

Офіційний курс долара США знизився на 15 копійок — до 45,05 грн (проти 45,20 грн у четвер, 19 листопада).

Водночас офіційний курс євро зменшився на 4 копійки і становитиме 49,53 грн (порівняно з 49,57 грн днем раніше).

Джерело: Національний банк України.

Національний банк України встановив на четвер, 19 листопада 2026 року, офіційний курс долара США на рівні 45,20 гривні. Порівняно із середою, 18 листопада, коли американська валюта коштувала 45,34 гривні, її вартість знизилася на 14 копійок.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, курс долара в українських обмінниках залишився незмінним під час купівлі, а під час продажу трохи знизився. Євро подешевшало в обох напрямках обміну, тоді як у банках вартість валюти залежить від установи та способу розрахунку.

Нагадаємо, НБУ на 17 листопада знизив офіційний курс євро і долара.

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