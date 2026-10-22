Nebius отримала від Citi $3,5 млрд на дата-центри та GPU — Channel NewsAsia

Компанія Nebius, що надає хмарні послуги для штучного інтелекту, оголосила про фінансову лінію від Citi на $3,5 млрд. Її планують використати для подальшого розвитку дата-центрів і закупівлі графічних процесорів (GPU) у межах розширення обчислювальних потужностей.

Умови фінансування

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, строк погашення нової фінансової лінії становить 364 дні. Початкова відсоткова ставка встановлена на рівні 2,75 відсоткового пункту понад орієнтир term SOFR.

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Ситуація в секторі ШІ-інфраструктури

Оголошення Nebius пролунало на тлі розпродажу акцій, пов’язаних з інфраструктурою штучного інтелекту, що відбувся попереднього тижня. Перед цим різко знизилася вартість облігацій конкурента Nebius — CoreWeave.

CoreWeave та Nebius зазвичай відносять до провідних «неохмарних» компаній, які будують дата-центри, спеціалізовані на завданнях штучного інтелекту.

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