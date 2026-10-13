Nestlé планує збільшити інвестиції в Мексику до $2 млрд — Mexico News Daily

Швейцарська компанія Nestlé планує збільшити обсяг інвестицій у Мексику з $1 млрд до $2 млрд протягом каденції президентки Клаудії Шейнбаум. Про це вона повідомила після зустрічі з генеральним директором Nestlé Філіппом Навратілом у Національному палаці в Мехіко.

Інвестиції до 2030 року

За словами Шейнбаум, у 2028–2030 роках компанія планує підтримати національне виробництво та місцеве постачання. Програма передбачає 70 тис. кавових рослин і залучення 2 тис. виробників зі штату Веракрус. Про заплановане подвоєння вкладень повідомляє Mexico News Daily.

Це друга зустріч Шейнбаум із керівниками Nestlé за час її президентства. У січні 2025 року вона провела переговори з керівником Nestlé в Америці Стівом Преслі та генеральним директором Nestlé Mexico Фаусто Костою. Тоді компанія оголосила про інвестиції на $1 млрд у 2025–2027 роках.

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Попередня програма

Шейнбаум заявила, що попередній інвестиційний план уже виконано. Він передбачав розширення виробничих ліній на підприємствах у штатах Веракрус, Гуанахуато, Керетаро та Мехіко.

Також попередня програма включала новий дистрибуційний центр у Сумпанго, штат Мехіко, вартістю $180 млн. За даними джерела, центр має сприяти перетворенню Мексики на експортний хаб Nestlé. У 2025 році Мексика була четвертим за значенням ринком Nestlé у світі та другим за привабливістю для інвестицій.

У травні 2026 року Мексика та Європейський Союз підписали модернізовану економічну угоду для поглиблення торгівлі, інвестицій і політичної співпраці. Її повна імплементація ще потребує ратифікації.

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