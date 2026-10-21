У Лос-Анджелесі, США, Netflix оприлюднив прогноз прибутку на четвертий квартал, нижчий за середні очікування аналітиків. Після публікації звіту акції компанії в позабіржових торгах подешевшали більш ніж на 5% — до 68,69 долара. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Прогноз прибутку

Netflix очікує чистий прибуток у четвертому кварталі на рівні 2,79 млрд доларів і прибуток на акцію у 67 центів. Аналітики, опитані LSEG, у середньому прогнозували 3,07 млрд доларів чистого прибутку та 73 центи на акцію.

Виручка компанії у третьому кварталі зросла на 11,8% — до 12,87 млрд доларів, що відповідало прогнозам Волл-стріт. Водночас це був найнижчий темп зростання доходу Netflix майже за три роки. Прибуток на акцію за третій квартал становив 87 центів, перевищивши середній прогноз аналітиків у 82 центи.

Реклама та кадрові зміни

Компанія знизила прогноз доходів від реклами на 2026 рік приблизно до 2,7 млрд доларів із близько 3 млрд доларів. У листі до акціонерів керівництво пояснило це тим, що окремі можливості рекламного продукту впроваджували повільніше, ніж очікували.

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Минулого тижня Netflix скоротила 1 000 працівників, або близько 6% штату. Компанія замінила директорку з креативу Белу Баджарію, а керівник кінопідрозділу Ден Лін залишає посаду.

Конкуренція за аудиторію

Netflix заявила, що розширюватиме пропозицію через ліцензування стороннього контенту, водночас зосереджуючись на стримінгу телепрограм, фільмів і живих подій. Компанія також інвестує у відеоігри, подкасти та живі заходи, конкуруючи за увагу аудиторії з YouTube і TikTok.

За даними аналітичної компанії Antenna, Netflix фіксував щомісячні втрати передплатників у США протягом 2026 року та не мав чистого приросту до вересня. Представник Netflix заявив, що дані Antenna не репрезентативні для показників бізнесу компанії.

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