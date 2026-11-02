Nexroc перенесла подання пропозиції щодо JYP Entertainment — Korea Herald

Японська інвестиційна компанія Nexroc перенесла строк подання пропозиції щодо придбання 25–50% акцій південнокорейської розважальної компанії JYP Entertainment. Компанія спершу планувала подати її 26 жовтня, однак згодом перенесла дедлайн на 2 листопада. Станом на цей день ані Nexroc, ані JYP не підтвердили, чи було подано пропозицію, а офіційні переговори не оголошувалися. Про це повідомляє Korea Herald.

Плани щодо придбання

Nexroc заявляла про намір запропонувати премію до 30% до вартості акцій JYP Entertainment. Компанія також попередньо планувала провести тендерну пропозицію у січні 2027 року. За даними Korea Economic TV, засновник JYP Пак Чін Йон і пов’язані з ним особи сукупно володіють 15,8% акцій компанії. Придбання 25% акцій могло б зробити Nexroc найбільшим акціонером JYP, хоча це не гарантувало б контролю над менеджментом.

Nexroc повідомляла, що 21 жовтня надіслала JYP електронного листа з інформацією про свій інтерес. У JYP згодом заявили, що повідомлення заблокували фільтри безпеки, тож компанія його не отримала. Корейська Служба фінансового нагляду також зазначила, що Nexroc не зверталася до регулятора заздалегідь.

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Питання фінансування

Nexroc оголосила про ціль залучити $2 млрд для придбань у сферах розваг, фінансів, страхування та моди, однак не розкрила зобов’язань інвесторів щодо фінансування. Компанія повідомила, що її баланс становить $100 млн, а активи розміщені у хеджованому інвестиційному портфелі. Водночас Nexroc не уточнила, яку частину цих коштів може спрямувати на придбання.

На закритті торгів 2 листопада ринкова капіталізація JYP становила 1,35 трлн вон, або близько $1 млрд. З урахуванням можливої 30-відсоткової премії оцінка компанії могла б сягнути приблизно 1,76 трлн вон. Купівля 25% акцій за такою оцінкою потребувала б близько 438,8 млрд вон, а 50% — приблизно 877,7 млрд вон.

Nexroc зазначала, що може залучити проміжне банківське фінансування, оскільки внески інвесторів можуть надходити не одночасно. Водночас компанія не назвала кредиторів і не повідомила про домовленості щодо позик. Корейські правила тендерних пропозицій вимагають від покупців підтвердити фінансову спроможність через банківські депозити або належні фінансові механізми.

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