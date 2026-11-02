NHB у Сінгапурі готує адреснішу підтримку історичного бізнесу — Channel NewsAsia

Національна рада спадщини Сінгапуру (NHB) заявила, що переглядатиме та вдосконалюватиме програму підтримки історичних підприємств, щоб вона точніше відповідала потребам учасників. Як повідомляє Channel NewsAsia, від запуску Heritage Business Scheme консультаційну підтримку обрали 23 із 42 визнаних програмою компаній.

Нові клієнти через маркетинг

Столітній китайський торговець чаєм Pek Sin Choon повідомив про приблизно 20-відсоткове збільшення відвідуваності після визнання в межах програми у жовтні 2025 року. Компанія отримала допомогу з маркетингом у соціальних мережах і зареєструвалася для консультаційної підтримки, паралельно експериментуючи з газованим чаєм та джелато, аби зацікавити молодших покупців.

Директор компанії Кенрі Пе наголосив, що для підприємства важливо модернізувати роботу без втрати власної ідентичності. Зокрема, Pek Sin Choon обрала компактний пристрій для дозування чайного листя, здатний збільшити продуктивність у два-три рази, замість більшого обладнання, яке потенційно могло б замінити кількох працівників. Частині працівників компанії понад 70 років.

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Проблеми наступництва та ремесел

Малайський заклад Rumah Makan Minang отримав у межах програми професійні фотографії та маркетингову підтримку. Його керівник Хазмі Зін оцінив приріст продажів після використання нових зображень у маркетингу приблизно у 5–7%. Водночас заклад шукає спосіб залучити до управління четверте покоління родини.

Індійський модний ритейлер Stylemart зіткнувся зі скороченням приблизно удвічі після пандемії COVID-19 кількості майстрів, зокрема ткачів, від яких залежить бізнес. Креативна директорка та керівниця компанії Кавіта Тхуласідас сказала, що такі навички передаються між поколіннями й потребують окремої підтримки.

У NHB зазначили, що питання спеціалізованих кадрів і збереження традиційних ремесел не розв'язуватимуть безпосередньо в межах Heritage Business Scheme. Їх вивчає міжвідомча робоча група за участю, зокрема, Управління міської реконструкції та Міністерства трудових ресурсів. Рада також планує створити пішохідний маршрут історичними підприємствами та залучити нових учасників до програми в першій половині 2027 року.

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