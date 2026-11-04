Nooks отримав зобов’язання на $500 млн від General Catalyst — Channel NewsAsia

ШІ-стартап Nooks, що розробляє інструменти для автоматизації продажів, отримав зобов’язання на 500 млн доларів від Customer Value Fund інвестиційної компанії General Catalyst. Капітал має допомогти фінансувати розширення продажів і маркетингу, повідомляє Channel NewsAsia.

Модель фінансування

Генеральний директор Nooks Ден Лі пояснив, що домовленість не передбачає купівлі General Catalyst частки в компанії. Натомість фонд отримуватиме частку віддачі, яку допоможе згенерувати його капітал. Умови угоди він не розкрив.

За словами Лі, компанія розраховує за допомогою фінансування прискорити зростання та вивести на ринок нові продукти. Nooks вважає, що штучний інтелект може суттєво змінити сферу продажів — після програмування, юридичної роботи та клієнтської підтримки.

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Платформа для продажів

Nooks заявив, що до кінця року планує майже потроїти щорічний регулярний дохід, однак його поточний обсяг не назвав. Компанія повідомила про понад 2 тис. клієнтів, серед яких Cursor, Notion, Replit, Glean і HubSpot. Чистий показник утримання виручки становить 135%.

Також стартап офіційно запустив платформу Revenue Agent Platform, яка має виконувати завдання на всіх етапах роботи з клієнтом — від першого контакту до поновлення. Партнер і співкерівник Customer Value Fund у General Catalyst Пранав Сінгхві заявив, що передбачувана модель доходів і сильна unit economics є показниками, які фонд шукає в компаніях для Customer Value Fund.

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