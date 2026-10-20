Нова пошта відкрила найбільший комплекс поштоматів у Молдові

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Українська логістична компанія Nova Post запустила перший простір поштоматів у Молдові. Об’єкт розташований поблизу міжнародного аеропорту Кишинева та став найбільшим комплексом такого формату в країні.

Нова локація орієнтована як на місцевих жителів, так і на мандрівників, які користуються аеропортом Кишинева. Зокрема, українці можуть заздалегідь відправити сюди особисті речі, щоб не перевозити їх із собою під час подорожі.

За інформацією компанії, загальна площа простору становить 115 кв. м. У ньому встановили лінію поштоматів завдовжки 35 метрів, яка складається із 66 секцій та налічує 624 комірки.

Завдяки такому формату в одному місці можна одночасно обслуговувати значну кількість посилок. Компанія позиціонує новий об'єкт як найбільший простір поштоматів у Молдові.

Наразі локація працює виключно на видачу відправлень. Це означає, що клієнти можуть отримувати посилки, доставлені до поштоматів, однак функція їхнього відправлення поки що недоступна.

У майбутньому Nova Post планує розширити можливості простору. Зокрема, компанія має намір запровадити послугу відправлення посилок безпосередньо з цієї локації.

Крім того, передбачається можливість залишати особисті речі на зберігання. Така функція може бути корисною для пасажирів, які прибувають до Кишинева або вирушають звідти в подорож.

Таким чином, новий простір поєднуватиме функції отримання та відправлення посилок із можливістю тимчасового зберігання речей. Водночас термінів запуску додаткових послуг компанія поки що не назвала.

Джерело: Nova Post

Раніше Нова пошта скоротила безплатне зберігання посилок до п’яти днів.

«Нова пошта» призупинятиме роботу своїх об’єктів у разі оголошення повітряної тривоги. Працівники мають залишати робочі місця та переходити до найближчих укриттів, незалежно від типу загрози. Щоб затримки з доставкою були мінімальними, компанія змінює логістику та розподіляє навантаження між різними об’єктами.

У роботі поштового оператора «Нова пошта» у четвер, 1 жовтня, стався масштабний технічний збій. Клієнти компанії масово скаржаться на несправності в роботі основних цифрових сервісів та платформ.

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