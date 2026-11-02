Альона Шевцова та Smartflow Payments Limited посилюють міжнародну співпрацю: UnionPay, PAY360 Awards та MEBIS 2026

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Британська фінтех-компанія Smartflow Payments Limited, яка працює під брендом Sends, у жовтні 2026 року оголосила про співпрацю з UnionPay International та представила нові можливості для бізнес-клієнтів. Водночас генеральна директорка Sends Альона Шевцова взяла участь у декількох міжнародних фінансових форумах. Компанія поєднує розвиток платіжних продуктів із розширенням міжнародних професійних зв’язків.

Smartflow Payments Limited та UnionPay розширюють можливості міжнародних платежів

У жовтні 2026 року Sends оголосила про співпрацю з міжнародною платіжною системою UnionPay International. Партнерство передбачає розвиток випуску платіжних карток та еквайрингу, що дозволить компанії розширити спектр фінансових послуг для приватних і корпоративних клієнтів.

Особливу увагу приділяють міжнародним розрахункам та підтримці підприємств, які співпрацюють із партнерами на азійських ринках. Завдяки розвитку платіжної інфраструктури Sends планує надати бізнесу більше можливостей для приймання платежів, а користувачам — для здійснення транскордонних операцій.

Паралельно компанія вдосконалює фінансові сервіси для малого та середнього бізнесу у Великій Британії. Паралельно Sends розвиває фінансові сервіси для малого та середнього бізнесу у Великій Британії. Зокрема, восени компанія провела спеціальну акцію, у межах якої підприємці могли без додаткової плати за відкриття отримати рахунок у євро або доларах США після відкриття рахунку у фунтах стерлінгів.

Sends зміцнює міжнародні позиції завдяки участі у провідних фінтех-форумах

Одним із важливих напрямів діяльності Smartflow Payments Limited залишається участь у міжнародних професійних заходах. 20–21 жовтня Sends долучилася до Payments Leaders’ Summit UK у Лондоні, де Альона Шевцова модерувала дискусію Women in Business Lunch.

Учасниці обговорили жіноче лідерство, кар'єрні можливості та розвиток професійних зв'язків у фінансовій і технологічній галузях.

Раніше Sends також взяла участь у конференції PAY360, яка відбулася 25–26 березня в Лондоні. Команда компанії провела зустрічі з представниками фінансових установ і технологічного бізнесу, а Шевцова виступила на дискусіях про штучний інтелект та вбудовані фінансові сервіси.

Наступним напрямом міжнародної активності Sends стане Дубай, де компанія планує продовжити співпрацю з організаторами Payments Leaders’ Summit у лютому 2027 року.

Альона Шевцова розвиває міжнародну співпрацю Sends та бере участь у провідних фінтех-заходах

У вересні 2026 року генеральна директорка Sends Альона Шевцова взяла участь у міжнародній конференції Middle East Banking Innovation Summit (MEBIS 2026), яка відбулася в Дубаї. Захід об'єднав представників банківського сектору, фінтех-компаній та технологічного бізнесу для обговорення майбутнього цифрових фінансів.

Шевцова долучилася до панельної дискусії, присвяченої інноваціям у сфері платежів. Разом із представниками RAKBANK, First Abu Dhabi Bank, IBM та інших міжнародних компаній вона обговорила розвиток миттєвих платежів, транскордонних переказів і цифрових гаманців. Окрему увагу учасники приділили інтеграції традиційної банківської інфраструктури із сучасними фінансовими технологіями.

Ще однією важливою подією для Smartflow Payments Limited стала участь у британській фінтех-індустрії через PAY360 Awards 2026. Sends виступила спонсором церемонії, яка відбулася 7 жовтня в Лондоні та була присвячена досягненням у сфері платіжних технологій.

Альону Шевцову також анонсували як учасницю вручення нагороди в категорії Best Financial Crime Prevention Solution or Initiative. Вона відзначила важливість розвитку технологій для протидії фінансовим злочинам і підвищення надійності платіжної інфраструктури.

Участь у міжнародних конференціях і підтримка галузевих премій доповнюють стратегію Sends щодо розвитку партнерських відносин, впровадження фінансових інновацій та зміцнення присутності на міжнародному ринку.

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