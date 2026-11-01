ОАЕ обмежили штрафи за порушення правил е-рахунків — The National

Міністерство фінансів ОАЕ оновило правила застосування штрафів за порушення вимог щодо електронного виставлення рахунків. Зміни мають зменшити адміністративне навантаження на бізнес і запобігти дублюванню санкцій, повідомляє The National.

Нові розміри штрафів

За перше порушення правил ведення обліку передбачено штраф у 5 тис. дирхамів. Якщо порушення триває, щомісяця стягуватимуть ще 5 тис. дирхамів.

Загальна сума штрафів за такі порушення не може перевищувати 50 тис. дирхамів протягом будь-яких 12 послідовних місяців. Зміни внесли після рішення Кабінету міністрів ОАЕ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни для учасників системи

Також скасовано адміністративні штрафи за неповідомлення податкового органу про збій системи — як для емітента рахунку, так і для його отримувача. Це має забезпечити пропорційніше застосування санкцій з урахуванням відповідальності різних учасників системи електронного виставлення рахунків.

Структуровані електронні рахунки передаються між постачальником і покупцем у цифровій формі та подаються онлайн до Федерального податкового управління ОАЕ. Пілотний етап і добровільне застосування системи розпочалися в липні, а повне впровадження заплановане на 1 жовтня 2027 року.

Читай нас у