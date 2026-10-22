ОАЕ планують інвестувати в Грецію ще €15 млрд — The National

ОАЕ оголосили про план додатково інвестувати €15 млрд у Грецію в межах спільної інвестиційної ініціативи двох держав. Про це повідомили під час офіційного візиту кронпринца Абу-Дабі шейха Халіда бін Мохамеда до Греції 22 жовтня, повідомляє The National.

Розширення інвестиційної ініціативи

Новий план доповнює спільну інвестиційну ініціативу ОАЕ та Греції, започатковану у травні 2022 року з початковим обсягом €4 млрд. За інформацією медіаофісу Абу-Дабі, цей механізм став основою для розроблення та реалізації стратегічних інвестицій у секторах, що становлять спільний інтерес для двох країн.

У межах ініціативи вже завершили значні угоди у стратегічних галузях, зокрема в енергетиці та охороні здоров'я. У медіаофісі Абу-Дабі заявили, що нові інвестиції відкривають можливості для співпраці у важливих і перспективних секторах, підтримки сталого економічного зростання та посилення конкурентоспроможності обох економік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зустріч в Афінах

Шейх Халід бін Мохамед зустрівся в Афінах із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в офісі глави уряду. Сторони обговорили посилення співпраці в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та передових технологіях.

Учасники зустрічі також обговорили регіональні та міжнародні події й наголосили на важливості зміцнення безпеки, миру і стабільності. Медіаофіс Абу-Дабі зазначив, що оголошення відображає довіру ОАЕ до економічного та інвестиційного потенціалу Греції, її стратегічного розташування та ролі у сполученні європейських ринків із регіональними й міжнародними.

Читай нас у