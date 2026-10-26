ООН: у країнах, що розвиваються, поменшало проєктів сталого розвитку — Euronews

У Досі, Катар, ООН повідомила про скорочення кількості оголошених інвестиційних проєктів, пов’язаних зі сталим розвитком, у країнах, що розвиваються. За попередніми оцінками, їх буде більш ніж на 25% менше, ніж у 2025 році, хоча загальний обсяг іноземних інвестицій зростає завдяки більшим за вартістю угодам, повідомляє Euronews.

Такі висновки містить Global Investment Trends Monitor, опублікований UN Trade and Development (UNCTAD) під час дев’ятого Всесвітнього інвестиційного форуму. Форум, який приймає Катар, триває з 25 до 27 жовтня; його учасники з урядів, бізнесу та фінансових установ обговорюють залучення інвестицій і створення робочих місць.

Інвестиції зосереджені у небагатьох економіках

У моніторингу зазначено, що зростання інвестиційних показників забезпечили великі угоди, водночас кількість нових проєктів і транскордонних угод зменшилася. Оцінки щодо проєктів сталого розвитку базуються на даних за перші шість—дев’ять місяців 2026 року та екстраполяції на весь рік.

За даними доповіді UNCTAD про світові інвестиції за 2026 рік, торік понад 80% світового обсягу прямих іноземних інвестицій надійшло лише до 20 економік.

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Що впливає на рішення інвесторів

Речник UNCTAD Марсело Рісі заявив, що на здатність країн залучати інвесторів впливають інфраструктура, кваліфікована робоча сила та надійні інституції. За його словами, податкові стимули є лише частиною рішення: компаніям також потрібні передбачувані правила та умови для роботи після здійснення інвестицій.

Спецпосланець ООН з фінансування Порядку денного сталого розвитку до 2030 року Махмуд Мохієльдін назвав серед перешкод для інвесторів непередбачуване регулювання, труднощі з входом на ринки та виходом із них, а також брак підготовлених до фінансування проєктів.

Директорка з інвестицій Катарського фонду розвитку Рвода Аль-Наїмі розповіла, що фонд використовує гарантії для заохочення приватних інвестицій у країнах, які інвестори вважають ризикованими. Фонд обмежує власні зобов’язання, залучає співфінансування інших установ, переважно міжнародних банків розвитку, і враховує створення робочих місць як один із головних показників користі інвестицій.

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