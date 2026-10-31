OPay залучила $304 млн в IPO на NYSE — Premium Times Nigeria

У США орієнтована на Нігерію компанія цифрових фінансових послуг OPay розмістилася на Нью-Йоркській фондовій біржі та залучила $304 млн під час первинного публічного розміщення акцій. Ринкова капіталізація компанії після лістингу перевищила $4 млрд, повідомляє Premium Times Nigeria.

Торги американськими депозитарними акціями OPay розпочалися у п’ятницю. Компанія встановила ціну розміщення на рівні $19 за одну таку акцію та продала 16 млн акцій. Кожна американська депозитарна акція представляє 10 звичайних акцій OPay.

Параметри розміщення

За даними компанії, Комісія з цінних паперів і бірж США 29 жовтня оголосила чинною її реєстраційну заяву. Закриття пропозиції очікували 2 листопада.

Співгенеральний директор OPay Ларс Бойлесен заявив, що платформа має понад 50 млн активних користувачів на місяць у Нігерії, Єгипті, Пакистані та Індонезії. За його словами, у першому півріччі 2026 року частка компанії на ринках Африки та Близького Сходу за середньомісячною кількістю користувачів становила 9,9%.

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Бойлесен також зазначив, що близько 40 млн дорослих у Нігерії, за оцінкою компанії, залишаються поза формальною фінансовою системою. Інший співгенеральний директор Стівен Вен пов’язав можливості для подальшого розширення зі зростанням проникнення смартфонів і попиту на доступні фінансові послуги на ринках, що розвиваються.

Фінансові показники та плани

Фінансовий директор Джеймс Перрі повідомив, що у другому кварталі 2026 року OPay досягла річного темпу виручки на рівні $1 млрд. За його словами, упродовж перших шести місяців року компанія зафіксувала 137% річного зростання, а чиста маржа становила 19%.

Кошти від IPO OPay планує спрямувати на інвестиції в технології та подальше зростання в Нігерії й на інших африканських ринках. Компанія запустилася в Нігерії у 2018 році та, крім платежів, розвиває сервіси заощаджень, кредитування й послуги для торговців.

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