OpenAI прискорює залучення $30 млрд перед IPO Anthropic — Channel NewsAsia

У США компанія OpenAI прагне отримати зобов’язання від інвесторів до очікуваного в середині листопада виходу конкурента Anthropic на біржу. Раунд фінансування обсягом близько $30 млрд може оцінити розробника ChatGPT більш ніж у $1,4 трлн, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Інвестори та оцінка

За словами одного зі співрозмовників, у переговорах про участь у раунді беруть участь SoftBank Group, компанія MGX з Абу-Дабі та інші чинні інвестори OpenAI. Минулого тижня OpenAI проводила зустрічі з інвестиційними та суверенними фондами, тоді як Anthropic організувала власний день для інвесторів.

У OpenAI та SoftBank відмовилися від коментарів. Anthropic і MGX не відповіли на запити щодо коментарів. Джерела зазначили, що раунд OpenAI має пройти швидше, ніж зазвичай відбувається у випадку фінансування такого масштабу.

Конкуренція за капітал

Компанія розраховує використати прискорення зростання виручки після запуску нових моделей. За інформацією одного зі співрозмовників, OpenAI повідомляла інвесторам, що її річна виручка в перерахунку на рік сягнула $50 млрд і може зрости до $70 млрд до кінця року. Компанія також знизила ціни на дешевші моделі та заявила, що це підвищило використання її продуктів.

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Anthropic, за раніше оприлюдненими даними Reuters, досягла приблизно $65 млрд річної виручки в перерахунку на рік станом на липень. Її квартальна виручка зросла з $11,6 млрд у другому кварталі до $16,8 млрд у третьому, однак уповільнення щомісячного зростання виручки викликало занепокоєння інвесторів щодо оцінки компанії.

OpenAI прагне завершити залучення коштів до того, як фінансові розкриття Anthropic дадуть інвесторам ширшу картину її бізнесу та дозволять зіставляти показники двох компаній. OpenAI востаннє оцінювали у $852 млрд у березні після раунду на $122 млрд, до якого увійшло зобов’язання Amazon інвестувати в лабораторію до $50 млрд.

За даними співрозмовників, OpenAI також потребує капіталу для виконання значних інфраструктурних зобов’язань і зміцнення балансу, якщо погіршення ситуації на ринку IPO відкладе її запланований на 2027 рік вихід на біржу.

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