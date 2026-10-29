Оприлюднено актуальні ціни на пальне в Україні 29 жовтня 2026 року

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Середня ціна бензину А-95 на найбільших мережах АЗС України становить близько 90,91 грн за літр, а дизельного пального — 104,98 грн. Станом на 29 жовтня 2026 року автозаправні мережі оновили вартість пального.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі Окко автогаз подорожчав на 1,5 грн/л, а на АЗС Socar – на 1 грн/л.

У мережі «БРСМ-Нафта» автогаз зріс у ціні на 50 коп./л, а дизельне пальне – майже на 1 грн/л. На АЗС «Укрнафта» ціни на газ підвищилися на 1 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального зафіксована у Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 59,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 52,99 грн/л.

28 жовтня 2026 року українські мережі АЗС змінили ціни на пальне, зокрема подорожчали дизельне пальне та автогаз. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, а дизеля — 104,86 грн за літр.

Зміни курсу долара можуть позначитися на вартості низки продуктів в українських магазинах. Найбільше ризикують подорожчати товари, які Україна імпортує або виробляє з іноземної сировини.

В Україні зафіксовано зростання гуртових цін на вітчизняні помідори. На столичному гуртовому ринку подорожчали червоні, рожеві та ґрунтові томати.

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