Оптові ціни в Японії у вересні зросли на 6,8% — Channel NewsAsia

У Японії оптові ціни у вересні 2026 року зросли на 6,8% у річному вимірі, свідчать попередні дані Банку Японії. Показник виявився нижчим за медіанний прогноз економістів, які очікували річного зростання на 7,6%, повідомляє Channel NewsAsia.

Сповільнення річного зростання

У серпні корпоративний індекс цін на товари зріс на 7,6% порівняно з аналогічним місяцем попереднього року. У липні річне зростання становило 7,7%. Вересневий показник індексу дорівнював 135,7 пункту.

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Корпоративний індекс цін на товари відображає ціни, за якими компанії продають одна одній товари та послуги. Банк Японії зазначив, що дані є попередніми, а показники за попередні періоди можуть бути переглянуті.

Динаміка за місяць

У місячному вимірі індекс у вересні знизився на 0,3%, тоді як ринок очікував його зростання на 0,5%. У серпні показник також скоротився на 0,3% за місяць. У липні він зріс на 0,4%.

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