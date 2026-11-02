Oracle планує залучити $20 млрд через облігації та нові акції — Channel NewsAsia

Oracle планує залучити $20 млрд через продаж облігацій і нових акцій. Згідно з двома регуляторними документами, поданими у США, компанія розширює залучення коштів для дорогої інфраструктури штучного інтелекту та хмарних обчислень, повідомляє Channel NewsAsia.

Використання коштів

Oracle заявила, що спрямує залучені гроші на загальні корпоративні потреби. Вони можуть включати капітальні витрати, погашення боргу, придбання активів, виплату дивідендів і викуп власних акцій.

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Минулого тижня компанія повідомила, що очікує піку капітальних витрат у поточному та наступному фінансових роках. Oracle нарощує потужності для хмарних обчислень.

Реакція ринку

На передринкових торгах акції Oracle знизилися на 3,5%. Компанія також пообіцяла залучити не більш як $20 млрд додаткового фінансування для штучного інтелекту до 2030 фінансового року.

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