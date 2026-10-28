Oracle прогнозує $225 млрд виручки у 2030 фінансовому році — CNBC

Oracle спрогнозувала виручку на рівні 225 млрд доларів у 2030 фінансовому році. Такий прогноз передбачає середньорічне зростання виручки на 35%, а після його оприлюднення акції компанії зросли приблизно на 10%.

Прогноз до 2030 року

Як повідомляє CNBC, опитані LSEG аналітики очікували, що у 2027 фінансовому році темпи зростання Oracle становитимуть 8%. Після цього вони передбачали істотне прискорення зростання впродовж наступних двох років.

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Обмеження на залучення коштів

Oracle також заявила, що обмежить обсяг додаткового фінансування у 2027–2030 фінансових роках сумою 20 млрд доларів. Компанія очікує, що ці кошти буде порівну залучено через акціонерне та боргове фінансування.

У документі, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США, Oracle зазначила, що фінансування від постачальників, обладнання від клієнтів і авансові платежі клієнтів мають зменшити початкові потреби в грошових коштах під час переходу до позитивного вільного грошового потоку.

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