PAG придбає контрольний пакет Evergrande Property Service за $514 млн — Channel NewsAsia

У Гонконзі, Китай, ліквідатори китайського забудовника China Evergrande погодили продаж контрольного пакета підрозділу з управління нерухомістю Evergrande Property Service інвестиційній компанії PAG. Вартість угоди становитиме 4 млрд гонконзьких доларів, або $514 млн, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на біржове повідомлення.

Продаж у межах ліквідації

PAG, що спеціалізується на інвестиціях в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, придбає контрольний пакет Evergrande Property Service. У разі завершення угода має стати найбільшим продажем у межах процедури ліквідації China Evergrande.

Ліквідацію Evergrande розпочали у 2024 році. У звіті, оприлюдненому цього місяця, призначена судом команда ліквідаторів заявила, що станом на вересень було повернуто менш як 1% від $46 млрд, яких вимагали кредитори.

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За даними видання, продаж приблизно 100 творів мистецтва, зокрема робіт Пабло Пікассо, Клода Моне та Енді Воргола, приніс 255 млн гонконзьких доларів.

Плани PAG

У заяві PAG зазначила, що має намір зберегти лістинг Evergrande Property Service на Гонконзькій фондовій біржі та не планує істотно змінювати роботу компанії.

China Evergrande колись була одним із символів китайського ринку нерухомості, однак у 2021 році допустила дефолт за значними борговими зобов’язаннями. У серпні китайська влада засудила засновника Evergrande Сю Цзяїня до довічного ув’язнення.

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