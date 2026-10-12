PAIO розширює послуги приймання платежів та здійснення виплат через UnionPay у Великій Британії

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PAIO, британський постачальник платіжних послуг, посилює свою пропозицію на базі UnionPay International на ринку Великої Британії, зосереджуючись на можливостях приймання платежів (Pay-in) та здійснення виплат (Pay-out) для компаній, які працюють на міжнародних ринках.

У міру розвитку міжнародної торгівлі продавцям дедалі частіше потрібні платіжні рішення, які виходять за межі простого приймання транзакцій. Бізнесу також необхідні ефективні інструменти для управління вихідними платежами, підтримки міжнародних операцій і надання клієнтам звичних для них способів оплати.

Продовжуючи розвивати напрям UnionPay, PAIO прагне задовольнити ці потреби, створюючи комплекснішу платіжну пропозицію для компаній, що працюють як на внутрішніх, так і на міжнародних ринках.

UnionPay International — одна з найбільших платіжних мереж у світі, яка приймається у понад 180 країнах і регіонах. Її широка міжнародна присутність робить мережу особливо актуальною для британських компаній, які співпрацюють із клієнтами та партнерами в Азії та інших регіонах світу.

Пропозиція PAIO на базі UnionPay зосереджена на двох ключових складових обробки платежів:

Pay-in : дає змогу компаніям приймати платежі з карток UnionPay, допомагаючи продавцям охоплювати міжнародних клієнтів і розширювати можливості приймання оплат.

Pay-out: передбачає розвиток інструментів для вихідних платежів, які допомагають компаніям управляти транскордонними транзакціями та міжнародними грошовими потоками.

Інтегруючи ці можливості у свою ширшу платіжну пропозицію, PAIO прагне спростити платіжні операції для продавців і забезпечити їм більшу гнучкість у прийманні та переказуванні коштів.

Розвиток сервісів UnionPay відображає прагнення PAIO відповідати на ці зміни, приділяючи особливу увагу потребам платформ електронної комерції, компаній, що працюють на міжнародних ринках, і бізнесу, який прагне диверсифікувати свою платіжну інфраструктуру.

Деніел Іон, директор PAIO, прокоментував:

«Сьогодні компанії не хочуть керувати окремими платіжними рішеннями для кожного нового ринку, на який вони виходять. Їм потрібна платіжна інфраструктура, яка працює в різних країнах і підтримує обидва боки транзакції.

Ми бачимо в UnionPay можливість допомогти британським продавцям налагодити зв’язок із міжнародними клієнтами, водночас розвиваючи гнучкіші способи управління вхідними та вихідними платежами. Наша мета — зробити міжнародні платежі доступнішими, практичнішими та простішими для інтеграції у повсякденні бізнес-процеси».

Розширення сервісів ґрунтується на вже наявній послузі еквайрингу карток UnionPay International від PAIO, запущеній у партнерстві з DECTA — міжнародною компанією з обробки платежів.

Окрім карткового еквайрингу, PAIO також пропонує рішення на основі Open Banking, які забезпечують захищений обмін даними між фінансовими установами та платіжними сервісами за згодою користувачів. Open Banking надає компаніям додаткові можливості для оптимізації платіжних процесів і пропонування клієнтам альтернативних способів оплати.

Про PAIO

PAIO — британський бренд платіжних послуг, яким керує компанія Finthesis Ltd, авторизована Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) як платіжна установа. Компанія надає бізнесу платіжні рішення, зокрема послуги карткового еквайрингу та Open Banking, зосереджуючись на підтримці продавців на внутрішніх і міжнародних ринках.

Вебсайт: https://paio.company/

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