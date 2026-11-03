Пакистан готує пільги для інвесторів у видобуток міді й золота — The Express Tribune

Уряд Пакистану готує пакет податкових стимулів для залучення іноземних інвесторів у видобуток міді та золота. Запаси цих металів у країні оцінюють у $8 трлн. Пакет можуть представити на Пакистанському форумі інвестицій у мінерали, запланованому на 12–13 листопада, повідомляє The Express Tribune.

Пропозиції планують включити до Національної мінеральної політики на 2026 рік. За даними видання, документ уже підготовлений, але без відповідного фіскального пакета він може не досягти поставлених цілей для гірничого сектору. Підрозділ з питань нафти звернувся до фінансового відомства з проханням прискорити розгляд ініціатив.

Податкові стимули для проєктів

Модель пакета, розроблена консалтинговою компанією Wood Mackenzie, передбачає зниження ставок податку, що утримується у джерела виплати, до 4% для місцевих товарів і до 8% для місцевих послуг. Сплату таких податків пропонують відтермінувати до початку комерційного видобутку.

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Серед інших пропозицій — 30-річне звільнення гірничих проєктів від загального податку із продажу на імпорт, місцеве придбання та постачання товарів і послуг у період розвідки й розробки до початку комерційного виробництва. Також пропонується звільнити від ввізного мита капітальні товари та пов’язане з проєктами обладнання для розвідки, розробки й будівництва об’єктів.

Умови для експорту й розвідки

Одна з ключових ініціатив передбачає заміну звичайного корпоративного податку 1-відсотковим податком на експортну виручку та 0,5-відсотковим збором на розвиток. За оцінкою Wood Mackenzie, режим корпоративного оподаткування є найбільшим чинником поліпшення внутрішньої норми прибутковості інвестора.

Консалтингова компанія також запропонувала закріпити стабільність фіскальних умов для проєктів, звільнити їх від надподатку щонайменше на 30 років і на 15 років звільнити від податку, утримуваного з дивідендів, після початку комерційного виробництва. Збитки від геологорозвідки пропонують дозволити переносити на необмежений строк, а амортизаційні відрахування — протягом 10 років після початку комерційного виробництва.

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