Пакистан і Канада завершили третій раунд переговорів про інвестиційний договір — Dawn

В Ісламабаді Пакистан і Канада завершили третій раунд переговорів щодо двостороннього інвестиційного договору. Рада з інвестицій Пакистану заявила про істотний прогрес у підготовці документа. Як повідомляє Dawn, у заяві Ради зазначили, що завершення цього раунду підтверджує прагнення обох країн продовжувати переговори та створити основу для довгострокового інвестиційного партнерства.

Питання для узгодження

Делегації обговорили прямі й непрямі інвестиції, портфельні інвестиції, вимоги до результатів діяльності, експропріацію, фінансування третіми сторонами та механізм урегулювання спорів між інвестором і державою.

Канадську делегацію очолювала старша співробітниця з торговельної політики підрозділу інвестицій і державних закупівель Global Affairs Canada Дафне Кампо. Переговорну групу Пакистану очолював додатковий секретар Міністерства права і юстиції Хашіх ур Рехман.

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Очікування від договору

У Раді з інвестицій Пакистану очікують, що майбутній договір зміцнить довіру інвесторів, активізує економічну взаємодію та розширить можливості для компаній обох країн.

На церемонії з нагоди завершення переговорного раунду були присутні міністр Ради з інвестицій Пакистану Кайсер Ахмед Шейх і верховний комісар Канади в Пакистані Тарік Алі Хан. Канадський дипломат наголосив на потребі продовжувати співпрацю для вироблення збалансованої угоди, яка сприятиме інвестиціям, діловій довірі та взаємовигідним економічним зв’язкам.

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