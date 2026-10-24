Пакистан надав індустріальному парку Карачі статус федеральної спецзони — Dawn

Федеральний уряд Пакистану схвалив надання Індустріальному парку Карачі (Karachi Industrial Park, KIP) статусу федеральної спеціальної економічної зони. Рішення ухвалили на 11-му засіданні Ради з питань схвалення спеціальних економічних зон в Ісламабаді, яке очолював міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб.

Рішення щодо парку в Карачі

Як повідомляє Dawn, рада схвалила заявку на визнання KIP федеральною спеціальною економічною зоною. Проєкт має залучати орієнтовані на експорт промислові інвестиції, сприяти передачі технологій і створенню доданої вартості, а також забезпечувати нові робочі місця.

Під час засідання учасники також розглядали заходи для сприяння промисловим інвестиціям, поліпшення інфраструктурного забезпечення та ефективного використання земель промислового призначення.

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Критерії для приватних зон

Рада затвердила загальні критерії надання за державний кошт комунальних і супутніх послуг до визначеної нульової точки приватно створених спеціальних економічних зон відповідно до Закону про СЕЗ 2012 року. Вони встановлюють порядок розгляду в кожному окремому випадку питань дорожнього доступу, інженерних мереж та інших необхідних об’єктів інфраструктури.

Окремо рада схвалила політику оренди землі для державних спеціальних економічних зон і промислових зон у провінції Пенджаб. Вона має сприяти інвестиціям через довгострокову оренду, скорочення початкових витрат на землю та ефективніше використання промислових ділянок державного сектору.

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