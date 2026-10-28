Пакистан розглядає створення регулятора для будівельної галузі — Dawn

Уряд Пакистану розглядає створення регуляторного органу для будівельної галузі та окремої структури для її просування. Також влада опрацьовує запровадження для великих будівельних проєктів періоду відповідальності за дефекти тривалістю щонайменше три роки. Ці ініціативи обговорили 28 жовтня в Ісламабаді на зустрічі під головуванням міністра економічних справ Ахада Чіми, повідомляє Dawn.

Модель нового органу

Учасники зустрічі розглянули законопроєкт про запропонований орган розвитку будівельної галузі CIDA. Ахад Чіма наголосив, що документ потребує детального опрацювання, зокрема щодо моделі майбутньої інституції: чи матиме галузь один орган, чи два окремі — регулятора та структуру для просування будівельної індустрії й роботи з пов’язаними питаннями.

До подальших консультацій планують залучити профільні державні установи під координацією державного міністра фінансів Білала Азхара Каяні, а також представників Асоціації підрядників Пакистану. Сторони мають уточнити запропоновану інституційну структуру.

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Дефекти та спори

Пакистанському органу з регулювання державних закупівель доручили розпочати роботу над запровадженням періоду відповідальності за дефекти для великих проєктів строком від трьох років. Надалі цей механізм планують поетапно поширювати на менші проєкти.

Також обговорили утримувані у підрядників кошти на період відповідальності за дефекти. Розглядалася пропозиція зберігати їх на рахунках, що приноситимуть дохід, а після завершення встановленого строку повертати компаніям основну суму та нарахований дохід.

Уряд також розглянув застосування механізму Ради із запобігання та розгляду спорів DAAB у державних проєктах. Така рада стежила б за реалізацією проєктів і допомагала запобігати спорам або врегульовувати їх під час виконання робіт. Асоціація підрядників Пакистану запропонувала застосовувати механізм до проєктів вартістю від 20 млрд пакистанських рупій, однак Чіма закликав обговорити нижчий поріг. Нові правила для галузі також планують формувати з урахуванням стандартів Міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC.

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