Пакистан вніс законопроєкт про об’єднання комісії приватизації та органу ДПП — Dawn

Уряд Пакистану вніс до Національної асамблеї законопроєкт про створення Комісії з приватизації та державно-приватного партнерства. Вона має об’єднати чинні Управління державно-приватного партнерства (P3A) та Комісію з приватизації, повідомляє Dawn.

Єдина комісія для приватизації та партнерств

Уряд пояснює ініціативу потребою усунути дублювання інституційних функцій і процедур. Чинна Комісія з приватизації займається приватизацією державних підприємств відповідно до урядової політики, тоді як P3A діє на підставі окремого закону.

Законопроєкт передбачає скасування закону про Управління державно-приватного партнерства 2017 року та ліквідацію цього органу. Реорганізована комісія має перебрати його повноваження, зокрема консультувати, оцінювати, структурувати, супроводжувати та моніторити проєкти державно-приватного партнерства.

Комісію має очолити чинний голова Мухаммад Алі. За даними Dawn, більшість її членів становитимуть представники приватного сектору, а правління має складатися переважно з незалежних членів, зокрема фахівців із досвідом у державно-приватному партнерстві. Законопроєкт також передбачає щонайменше двох жінок у складі правління, фіксовані строки повноважень та підстави для дискваліфікації або звільнення членів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Імунітет і управління фондами

Документ пропонує надати юридичний і слідчий імунітет чинним та колишнім головам, секретарям, членам правління, посадовцям і консультантам щодо дій або бездіяльності, вчинених добросовісно та в особистій якості. Також проєкт передбачає використання державних коштів для захисту у відповідних справах.

Комісія має управляти чотирма фондами: фондом приватизації, фондом державного внеску, фондом подолання дефіциту життєздатності проєктів та фондом розвитку проєктів державно-приватного партнерства. Їх можуть наповнювати коштами федерального бюджету, надходженнями від міжнародних кредиторів, інвестиційним доходом та іншими джерелами. Залишки цих фондів не анулюватимуться наприкінці бюджетного періоду.

Проєкт також передбачає, що угоди про державно-приватне партнерство будуть публічними документами, копію яких зможе отримати зацікавлена особа відповідно до чинного законодавства. Чинні контракти, укладені P3A, мають перейти до нової комісії без шкоди для приватних сторін.

Читай нас у