Palantir уперше у США випередила держсектор за доходом — CNBC

Американська компанія Palantir у третьому кварталі 2026 року вперше отримала у США більше доходу від комерційних клієнтів, ніж від урядового сектору. Виручка від комерційного сегмента США зросла на 148% у річному вимірі — до 984 млн доларів, тоді як дохід від американських урядових клієнтів становив 953 млн доларів, збільшившись на 96%, повідомляє CNBC.

Фінансові результати перевищили очікування

Загальна квартальна виручка Palantir майже подвоїлася порівняно з аналогічним періодом попереднього року та сягнула рекордних для компанії 2,31 млрд доларів. Це вище за прогноз аналітиків LSEG на рівні 2,18 млрд доларів.

Скоригований прибуток на акцію становив 44 центи за очікуваних 41 цента. Чистий прибуток зріс більш ніж удвічі — до 1,13 млрд доларів, або 44 центів на акцію, проти приблизно 476 млн доларів, або 18 центів на акцію, роком раніше.

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Оновлений прогноз на 2026 рік

Palantir підвищила прогноз річного доходу від комерційного сегмента у США до понад 3,56 млрд доларів. У попередньому кварталі компанія прогнозувала 3,42 млрд доларів.

На четвертий квартал Palantir очікує приблизно 2,65 млрд доларів виручки, а на весь 2026 рік — близько 8,53 млрд доларів. CNBC пов'язує прискорення комерційного напряму зі зростанням попиту бізнесу на інструменти штучного інтелекту компанії.

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