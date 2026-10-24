Park24 виплатить по 3 тисячі єн постраждалим від витоку даних — The Japan Times

У Японії компанія Park24 планує виплатити по 3 тисячі єн готівкою або подарунковими картками користувачам сервісу спільного користування автомобілями Times Car, яких зачепив нещодавній витік даних. Як повідомляє The Japan Times, компанія підтвердила компрометацію приблизно 6,62 мільйона облікових записів користувачів.

Кому призначать виплати

Право на виплату матимуть приблизно 1,46 мільйона акаунтів, з яких назовні передали зображення документів, що посвідчують особу, зокрема водійських посвідчень. У Park24 заявили, що розглядатимуть кожен випадок окремо, якщо постраждалі зазнають реальної шкоди.

Компанія також зазначила, що зображення документів не можна було одразу переглянути, оскільки вони були зашифровані.

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Витрати та підготовка позову

Загальну вартість виплат Park24 оцінює приблизно у 4,4 мільярда єн. Компанія планує відобразити у фінансовій звітності за рік, що завершується цього місяця, надзвичайний збиток на 5,5 мільярда єн, який включатиме й інші витрати, пов’язані з витоком даних.

Юридична фірма Makino Law Office має намір об’єднати постраждалих користувачів і подати позов про відшкодування збитків проти оператора Times Car та інших сторін. Представник фірми Юкі Макіно назвав запропоновану суму надто низькою через ризики викрадення особистих даних і необхідність для користувачів реагувати на можливі наслідки витоку. За його словами, для участі в запланованому позові онлайн зареєструвалися понад 90 тисяч людей.

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