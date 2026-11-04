Переможці виборів губернаторів у США обіцяють обмежити дата-центри — Fortune

У США троє демократів, які перемогли на виборах губернаторів у Техасі, Огайо та Джорджії, пообіцяли обмежити або переглянути розширення дата-центрів. За даними Fortune, такі ініціативи можуть ускладнити плани великих технологічних компаній щодо розвитку інфраструктури для штучного інтелекту.

Обіцянки новообраних губернаторів

Новообрана губернаторка Техасу Джина Інохоса пообіцяла запровадити мораторій на будівництво дата-центрів і скасувати субсидії та податкові пільги для великих забудовників таких об’єктів. Вона назвала жорсткішу позицію чинного губернатора Грега Ебботта щодо дата-центрів передвиборчим кроком.

Новообрана губернаторка Огайо Емі Ектон виступила за умовний мораторій на нові дата-центри. За її пропозицією, нові об’єкти можуть дозволяти за умови, що девелопери покриватимуть усі комунальні витрати, залучатимуть профспілкову працю та дотримуватимуться екологічних стандартів.

Новообрана губернаторка Джорджії Кейша Ленс Боттомс також пообіцяла тимчасово призупинити нове будівництво дата-центрів у штаті. Вона пропонує оцінити вплив галузі на рахунки за електроенергію, місцеві громади та довкілля.

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Потужності та можливі наслідки

Техас має найбільші у США обсяги потужностей дата-центрів, які вже працюють або перебувають на стадії будівництва, пише Fortune з посиланням на Baxtel. За оцінкою Bloom Energy, до 2028 року на штат може припадати майже 30% потужностей дата-центрів у країні.

Раніше Ебботт доручив регуляторам розробити механізми, за якими дата-центри оплачуватимуть витрати на енергетичну інфраструктуру для своєї роботи. У серпні він призупинив схвалення нових підключень дата-центрів до електромережі на час аудиту запропонованих проєктів. Згодом губернатор також доручив забезпечити звітність щодо використання води та призупинити видачу нових дозволів до завершення перевірок споживання електроенергії і води.

У першій половині 2026 року на восьми найбільших ринках Північної Америки будували дата-центри сукупною потужністю 7 481 мегават — майже на 25% більше, ніж роком раніше, за даними CBRE. Аналітик Ден Айвз вважає, що результати виборів можуть змусити технологічні компанії сповільнити розбудову інфраструктури та шукати компроміси щодо регулювання ШІ.

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