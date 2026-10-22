Перевірка виявила помилки KPMG Australia у справі викривача — TimesLIVE

Урядова перевірка в Австралії встановила, що KPMG Australia неналежно розглянула скаргу викривача про можливе неправомірне використання конфіденційної інформації працівниками компанії під час участі в конкурсах на нові аудиторські контракти. Водночас перевірка не рекомендувала назавжди заборонити фірмі працювати з федеральним урядом, повідомляє TimesLIVE.

Пауза на нові державні контракти

Департамент фінансів Австралії, який замовив перевірку колишньому держслужбовцю Іану Ватту, повідомив: KPMG погодилася не подавати заявки на нові федеральні контракти до лютого наступного року. Це продовжує паузу, що діє з червня, поки компанія впроваджує додаткові зміни в управлінні.

У звіті зазначено, що KPMG не слід вважати назавжди непридатною для роботи з урядом Співдружності Австралії. Водночас довіру до компанії не варто відновлювати лише на підставі її запевнень та перших позитивних ознак реформ. Урядові рекомендували не допускати фірму до нових тендерів, доки незалежно не буде підтверджено як упровадження змін, так і їхній вплив на поведінку працівників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проблеми культури й управління

За висновками перевірки, компанія переважно розглядала звернення викривача як трудовий спір і більше зосереджувалася на юридичних наслідках та ризиках для організації, ніж на перевірці достовірності самих тверджень. У звіті це пов'язали зі зниженням довіри викривача, клієнтів і суспільства до KPMG.

Перевірка також вказала, що ще до 2020 року KPMG виявила проблеми, зокрема надмірний пріоритет фінансових результатів, непослідовне етичне лідерство, небажання заперечувати старшим керівникам, перешкоди для повідомлень про порушення та недоліки в ухваленні етичних рішень. Водночас доказів належного усунення цих проблем було небагато.

У 2026 фінансовому році федеральні замовлення принесли KPMG Australia 207,1 млн австралійських доларів, або 9,5% її доходу. Після оприлюднення скандалу в березні компанія втратила великих корпоративних клієнтів і змінила низку ключових керівників, зокрема генерального директора, голову та керівника аудиторського напряму.

Читай нас у