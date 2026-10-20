Першу фазу Кантонського ярмарку відвідали 189 тисяч покупців — ECNS

У китайському Гуанчжоу завершилася перша фаза 140-го Китайського ярмарку імпорту та експорту, відомого як Кантонський ярмарок. Її відвідали 189 тисяч закордонних покупців із 214 країн і регіонів — це на 13,3% більше, ніж під час відповідної фази попереднього ярмарку, повідомляє ECNS.

Виробництво та нова енергетика

Перша фаза була присвячена передовому виробництву. Виставкова площа становила 520 тисяч квадратних метрів. На ярмарку працювали понад 25 тисяч стендів, а свою продукцію представили більш як 12 тисяч експонентів.

Експозиція охоплювала 19 зон у п'яти секторах: електроніка та побутова техніка, промислова автоматизація, освітлювальне й електротехнічне обладнання, інструменти та вироби з металу, а також транспорт на нових джерелах енергії й розумна мобільність.

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Наступні етапи ярмарку

Кантонський ярмарок відбувається у три фази — з 15 жовтня до 4 листопада. Другий етап триватиме з 23 до 27 жовтня та буде присвячений будівельним матеріалам, меблям, кераміці для повсякденного використання й товарам для декору оселі.

Третя фаза запланована на 31 жовтня — 4 листопада. На ній мають представити іграшки, товари для матерів і немовлят, одяг, харчові продукти та розумні медичні товари. Цього року ярмарок відзначає 70-річчя: від моменту заснування його виставкова площа зросла з 9,6 тисячі до 1,55 мільйона квадратних метрів, а кількість покупців — із 1,2 тисячі до понад 300 тисяч.

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