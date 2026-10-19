Австралійська компанія з управління інвестиціями Challenger отримала від підрозділу японської страхової групи Daiichi Life індикативну пропозицію про придбання понад 79% акцій, яких покупець ще не має. Пропозиція оцінює Challenger у 7,94 млрд австралійських доларів, або $5,53 млрд, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Ціна пропозиції

Підрозділ TAL Daiichi Life Australia Pty запропонував 11,80 австралійського долара за одну акцію Challenger. Це на 19,8% вище за ціну закриття торгів акціями австралійської компанії минулої п’ятниці.

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За даними LSEG, TAL Daiichi Life Australia Pty уже володіє 20,36% акцій Challenger. Відтак пропозиція стосується решти пакета акцій, яким підрозділ Daiichi Life ще не володіє.

Умови пропозиції

У Challenger заявили, що пропозиція про поглинання залежить від виконання низки умов, зокрема задовільного завершення комплексної перевірки компанії. Рада директорів Challenger розглядає індикативну пропозицію.

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