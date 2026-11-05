Pilgrim’s Pride відкриє у Мексиці завод за $40 млн — Mexico News Daily

Компанія Pilgrim’s Pride у четвер, 5 листопада, планує відкрити завод El Porvenir вартістю 40 млн доларів США в місті Гомес-Паласі, штат Дуранго, Мексика. Підприємство, за очікуваннями, створить понад 300 робочих місць, повідомляє Mexico News Daily.

Виробництво готової курятини

Новий виробничий майданчик має розширити асортимент продукції Pilgrim’s Pride із доданою вартістю: там виготовлятимуть готову курятину. Керівник підрозділу із залучення інвестицій штату Дуранго Артуро Ортіс Галан заявив, що нова лінія підтримуватиме місцевих постачальників і птахівничий бізнес регіону.

За його словами, розширення стало можливим завдяки співпраці з федеральним урядом, який надавав інвестиційні стимули. Галан також відзначив плани цифровізувати процедури та створити єдине вікно для інвесторів.

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Інвестиційна програма до 2030 року

Запуск заводу є частиною плану Pilgrim’s Pride інвестувати в Мексиці 1,3 млрд доларів упродовж 2026–2030 років у межах урядової економічної стратегії Plan México. Компанія очікує, що ці проєкти збільшать виробництво більш ніж на 373 тис. тонн і створять понад 4 тис. прямих та 16 тис. непрямих робочих місць.

Із загальної суми 200 млн доларів планують спрямувати до штатів Дуранго та Коауїла, 150 млн доларів — до Керетаро, Сан-Луїс-Потосі й Ідальго, ще 950 млн доларів — до Веракрусу, Кампече та Юкатану. Американська Pilgrim’s Pride, контрольний пакет якої належить бразильській м’ясопереробній компанії JBS S.A., працює в Мексиці понад 38 років. Компанія постачає продукти приблизно 30 млн мексиканців, має близько 12,6 тис. працівників у країні та забезпечує 50 тис. непрямих робочих місць через партнерів-фермерів, логістичних операторів і ланцюги постачання.

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