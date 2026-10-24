Платформи пообіцяли прибрати підозрілі оголошення після погромів у Франції — Fortune

У Франції онлайн-платформи Vinted, Leboncoin, Amazon, eBay, Meta та TikTok пообіцяли виявляти й видаляти підозрілі оголошення після протестів і погромів, від яких, за даними міністра торгівлі Сержа Папена, постраждали понад 3 тисячі підприємств. Про це повідомляє Fortune.

Серед постраждалих були магазини в паризькому районі Ле-Аль, зокрема Hermès, The North Face і Louis Vuitton. Невдовзі після пограбувань у місцях демонстрацій на торговельних онлайн-майданчиках почали з’являтися оголошення про продаж косметики, засобів догляду та сумок. Це викликало побоювання щодо перепродажу викрадених товарів.

Зобов’язання платформ

У понеділок увечері Папен і міністерка цифрових технологій Анн Ле Енанф скликали представників платформ на відеоконференцію та вимагали прибрати такі пропозиції. За даними французького технологічного сайту NeozOne, компанії зобов’язалися повідомляти слідчим про підозрілі оголошення, звертати увагу на аномально низькі ціни, великі партії нових товарів і речі з протикрадіжними мітками.

Платформи також мають попереджати покупців, що придбання викраденого майна є злочином, і оприлюднити кількість видалених оголошень. Перші дані мали надати протягом 48 годин після зустрічі.

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У Vinted заявили, що продаж викрадених товарів або звернення щодо їх придбання на платформі суворо заборонені. Представник сервісу повідомив, що компанія співпрацює з правоохоронцями та французькою владою, а також адаптує процедури для виявлення нових ризиків. Раніше Vinted зазначав, що зафіксував помітне зростання кількості оголошень про продаж предметів розкоші.

Втрати бізнесу

Рейтингове агентство Morningstar DBRS оцінило можливі застраховані збитки від заворушень у Франції до 1,2 млрд євро за умови відсутності подальшого насильства. Французька федерація торгівлі та дистрибуції оцінює прямі збитки в кілька сотень мільйонів євро.

Мережа Carrefour знизила прогноз прибутку на 2026 фінансовий рік, пов’язавши це зі збитками через заворушення. За словами гендиректора Александра Бомпара, в перший день постраждали близько 50 магазинів компанії, багато з них пограбували. Carrefour оцінив вплив на операційний прибуток у 80–200 млн євро.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що учасників пограбувань притягнуть до відповідальності. У Франції поводження з викраденим майном карається ув’язненням на строк до п’яти років і штрафом до 375 тисяч євро. Французький Сенат 27 жовтня має розпочати розгляд законопроєкту, який передбачає колективну матеріальну відповідальність учасників зібрань, під час яких було завдано шкоди.

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