PluggedIN у Лагосі об’єднав бренди й авторів для партнерств — Premium Times Nigeria

У Лагосі, Нігерія, відбулася друга конференція PluggedIN, де цифрові автори, представники брендів і рекламних агентств обговорили партнерства, що можуть перетворювати онлайн-контент на фінансовані проєкти та довгострокові комерційні ініціативи. Захід у Landmark Event Centre на острові Вікторія організували Woof Studios Africa та Insight Redefini, повідомляє Premium Times.

Тема події — «Beyond the Placement: Rethinking How Brands Work with Creators» — була присвячена співпраці, що виходить за межі одноразових рекламних публікацій. Учасники обговорювали створення оригінального контенту, цифрових серіалів та інтелектуальної власності, здатної забезпечувати тривалу комерційну цінність. Програма включала панельні дискусії, презентації авторів, зустрічі в малих групах та індивідуальні переговори.

Авторів закликали вважати власниками інтелектуальної власності

Генеральний директор Insight Redefini Бабатунде Олайфа заявив, що брендам варто розглядати творців контенту не лише як інфлюенсерів для просування товарів, а й як власників інтелектуальної власності, які здатні створювати оригінальні ідеї. За його словами, компанія прагне залучати своїх клієнтів до діалогу з авторами на основі чітко визначених завдань, бюджетів і можливостей для тривалої співпраці.

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Засновниця та креативна директорка Woof Studios Africa Адeтуту Ладітан зазначила, що авторам потрібні фінансування, виробництво та канали дистрибуції, аби перетворювати вірусні відео на серіали, фільми або франшизи. Вона також сказала, що доходів від рекламної програми YouTube недостатньо для формування сталої індустрії, тому потрібні тісніші зв’язки між авторами, інвесторами та брендами.

Бренди назвали критерії співпраці

У дискусії за участю представників TGI Group, Mondelez International, Nestlé Nigeria, Amstel Malta, Hi-Malt і Guinness Nigeria йшлося про критерії відбору авторів для партнерств. Учасники назвали важливими відповідність бренду, довіру аудиторії та реальний вплив автора. Вони наголосили, що кількість підписників і переглядів не завжди означає змістовну взаємодію з аудиторією або вплив на споживчі рішення.

На конференції також виступили Aproko Doctor, Taaooma, Layi Wasabi, Osas Ighodaro, Bolaji Ogunmola, Ify’s Kitchen, Folagade Banks, Kiekie, Jay On-Air, Craze Clown та Winifred Nwania. Ладітан повідомила, що Woof Studios Africa розглядає можливість поширити ініціативу на Гану, Кенію та ПАР, однак передусім хоче створити успішну модель у Нігерії. За даними видання, YouTube раніше повідомляв про зростання часу перегляду в Нігерії більш ніж на 50% у 2025 році та щомісячне охоплення понад 30 млн дорослих користувачів.

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