Польський UOKiK висунув Legimi звинувачення щодо підписок — RMF24

У Польщі регулятор UOKiK висунув компанії Legimi звинувачення у можливому порушенні колективних інтересів споживачів. Провадження стосується змін у пропозиції передплат і правил користування безкоштовним пробним періодом, повідомляє RMF24.

Перенесення видань до окремого каталогу

За даними UOKiK, у жовтні 2024 року Legimi запустила так званий Клубний каталог, куди перенесла частину електронних та аудіокниг, що раніше були доступні в межах стандартної передплати. Щоб і надалі мати доступ до цих видань, користувачам доводилося доплачувати 14,99 злотого за кожну публікацію.

Зміни також торкнулися користувачів з активними передплатами, зокрема оплаченими наперед на визначений строк. Регулятор зазначив, що правила, чинні на той час, дозволяли додавати або вилучати окремі назви з каталогу, але не передбачали виключення частини видань із передплати та перенесення їх до додатково платної пропозиції. На думку UOKiK, це могло обмежити обсяг послуги, за яку споживачі вже заплатили.

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Пробний період

Друге звинувачення стосується запуску триденного безкоштовного пробного періоду. За оцінкою UOKiK, кнопка «Замовляю», через яку користувачі починали користуватися послугою, недостатньо чітко повідомляла, що відсутність відмови до завершення пробного періоду означатиме автоматичний перехід на платну передплату.

Регулятор наголосив, що кнопка для укладення договору має однозначно вказувати на обов’язок оплати. Якщо звинувачення підтвердяться під час провадження, Legimi може загрожувати штраф до 10% річного обороту.

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