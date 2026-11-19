Яке значення має польсько-український кордон для безпеки та економічного розвитку обох держав? Як збільшити потенціал торговельного обміну, розвивати транспортну інфраструктуру та підтримувати інвестиції? Як підготувати Польщу та Україну до викликів, пов’язаних із майбутньою відбудовою України?

Ці питання стануть предметом обговорення під час VIII конференції «Польсько-український кордон. Шанс чи бар’єр для розвитку?», яку організовує Польсько-Українська Господарча Палата. Захід відбудеться 9 грудня 2026 року у WARS Hotel у Варшаві. Медіапартнером конференції є ua.news.

Реєстрація на захід уже відкрита за посиланям.

Кордон стратегічного значення для Польщі, України та Європейського Союзу

Польсько-український кордон відіграє особливу роль в економічних відносинах двох держав. Він є важливим маршрутом торговельного обміну, транспортного сполучення та переміщення людей, а водночас - зовнішнім кордоном Європейського Союзу.

В умовах триваючої російської агресії проти України його значення охоплює також безпеку ланцюгів постачання, збереження експортних можливостей польської та української економік і підготовку інфраструктури до майбутніх потреб, пов’язаних із відбудовою країни.

Ефективна робота прикордонної інфраструктури безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємств, розвиток польського експорту, інвестиції, а також потенціал транспортного й логістичного секторів.

Особливе значення це має для прикордонних регіонів, економічний розвиток, інвестиційна привабливість і безпека яких тісно пов’язані із ситуацією на східному кордоні Польщі.

Конференція стане майданчиком для обговорення цих викликів із погляду представників державної адміністрації, бізнесу, фінансових установ, органів місцевого самоврядування та експертного середовища Польщі й України.

Представники влади, бізнесу та експертного середовища за одним столом

До участі в конференції запрошено представників державних адміністрацій Польщі та України, установ, відповідальних за функціонування кордону, фінансового сектору, транспортних компаній, галузевих організацій і місцевого самоврядування.

Серед запрошених установ та організацій:

Міністерство фінансів Польщі;

Національна податкова адміністрація Польщі (KAS);

Міністерство інфраструктури Польщі;

Банк господарства крайового (BGK);

PFR TFI;

Польська агенція інвестицій і торгівлі (PAIH);

Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE);

PKP Cargo Connect;

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП України).

До дискусії щодо безпеки та розвитку прикордонних регіонів також планується залучити представників воєводської адміністрації, органів місцевого самоврядування та Європейського парламенту.

П’ять тематичних панелей: економіка, транспорт, інвестиції та безпека

Програма конференції передбачає п’ять дискусійних панелей.

1. ЕКСПОРТ - ЦЕ ЖИТТЯ: КОРДОН, ЯКИЙ КОШТУЄ

Учасники обговорять значення товаропотоків через польсько-український кордон для економік України та Польщі, організацію митного оформлення, а також можливості подальшого спрощення процедур і покращення обслуговування підприємців.

2. БІЗНЕС БЕЗ КОРДОНІВ: ФІНАНСОВА, ЮРИДИЧНА ТА СТРАХОВА ПІДТРИМКА ДЛЯ ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Дискусія буде присвячена інструментам фінансування, гарантіям і страхуванню, які підтримують польський експорт, інвестиції на українському ринку та участь підприємств у відбудові України. Учасники також розглянуть можливості зниження підприємницьких ризиків в умовах війни.

3. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ: ІНФРАСТРУКТУРА І УМОВИ КОНКУРЕНЦІЇ

У центрі уваги - розвиток залізничної та дорожньої інфраструктури, збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, інвестиції в логістичну інфраструктуру та умови конкуренції на транспортному ринку ЄС–Україна.

4. КОРДОН ВІЙНИ І МИРУ: БЕЗПЕКА КОРДОНУ ТА РОЗВИТОК ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

Панель буде присвячена безпеці кордону, економічним викликам прикордонних регіонів та можливостям посилення їхньої стійкості й конкурентоспроможності.

Окрему увагу приділять механізмам підтримки прикордонних регіонів у майбутньому бюджеті Європейського Союзу на 2028-2034 роки, які пропонує розглянути Європейський парламент.

5. ПІДПРИЄМЕЦЬ У ДОРОЗІ: ПАСАЖИРСЬКИЙ РУХ ЧЕРЕЗ КОРДОН

Учасники обговорять організацію пасажирського сполучення між Польщею та Україною, можливості підвищення передбачуваності часу перетину кордону та впровадження рішень, які враховуватимуть вимоги безпеки й потреби підприємців, працівників і подорожніх.

Спільні виклики та конкретні рекомендації



Мета конференції - створити простір для фахової дискусії, обміну досвідом і напрацювання рекомендацій, спрямованих на розвиток економічної співпраці між Польщею та Україною.

Важливою складовою обговорення стане роль Польщі як економічного партнера України, значення польсько-української співпраці для економічної безпеки Європи та перспективи розвитку прикордонних регіонів.

Польсько-Українська Господарча Палата запрошує до участі представників органів державної влади, підприємців, фінансових установ, галузевих організацій, органів місцевого самоврядування, академічного середовища та медіа.

Дата: 9 грудня 2026 року

Місце: WARS Hotel, вул. Puławska 125, Варшава

Програма та реєстрація за посиланням.

Участь запрошених представників окремих установ і підприємств наразі перебуває на стадії підтвердження.

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