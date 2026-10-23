В Індії попит на акції Jio Platforms під час первинного публічного розміщення на $3,2 млрд у фінальний день приймання заявок перевищив запропонований обсяг більш ніж у сім разів. Компанія входить до групи Reliance Industries індійського мільярдера Мукеша Амбані.

Заявки на понад $16 млрд

Як повідомляє Channel NewsAsia, високий попит забезпечили інституційні та роздрібні інвестори, працівники компанії й чинні акціонери. Якщо більшість заявок подали за верхньою межею цінового діапазону — 1119 рупій за акцію, загальний обсяг попиту перевищив $16 млрд.

Якірні інвестори, зокрема Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock і Fidelity, подали заявки на зарезервовану для них квоту в понеділок. На акції на суму $854 млн, відведені для цієї категорії інвесторів, надійшли заявки більш ніж на $25 млрд.

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Найбільше IPO в Індії

IPO Jio названо найбільшим в історії Індії. Розміщення оцінює Jio Platforms до $108,3 млрд і потенційно може зробити компанію однією з найбільших у країні за ринковою капіталізацією після початку торгів 28 жовтня. Серед інвесторів Jio Platforms є Meta Platforms і Google, що належить Alphabet. Компанію очолює старший син Мукеша Амбані Акаш Амбані.

IPO було повністю підписане протягом двох годин після відкриття в середу, що відрізняється від типової практики індійського ринку, де інституційні інвестори часто подають заявки наприкінці періоду приймання заявок. Станом на п'ятницю роздрібна частина IPO була перепідписана удвічі, квота для працівників — у 2,5 раза, а квота для чинних акціонерів Reliance — у 5,7 раза.

Понад 500 млн користувачів

Телекомунікаційний бізнес Jio запустили 2016 року. Компанія вийшла на ринок із безкоштовними голосовими послугами та передаванням даних, посиливши конкуренцію для Bharti Airtel і Vodafone-Idea. Мобільною мережею Jio користуються понад 500 млн людей; за кількістю абонентів в одній країні вона поступається лише China Mobile.

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