У Німеччині виробник спортивних автомобілів Porsche повідомив про відновлення операційного прибутку за перші дев’ять місяців 2026 року, попри зниження виручки та глобальних поставок. Компанія також заявила про суттєве скорочення залежності від китайського ринку, повідомляє CNBC.

Фінансові результати

Porsche оприлюднила звітність за третій квартал у вівторок. Її операційний прибуток за дев’ять місяців 2026 року становив 1,74 млрд євро, або $1,94 млрд, проти 40 млн євро за аналогічний період попереднього року. Тоді компанія відобразила близько 2,7 млрд євро витрат на стратегічну реструктуризацію.

Виручка Porsche знизилася на 5,9% — до 25,28 млрд євро. Світові поставки автомобілів скоротилися на 16%, до 178 532 машин. Північна Америка залишилася найбільшим регіоном збуту Porsche за обсягом поставок.

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Китайський ринок

Фінансовий директор Porsche Йохен Брекнер заявив, що географічно збалансована структура продажів допомагає компанії зберігати стійкість на різних ринках. За його словами, Porsche суттєво зменшила вплив китайського ринку на свій бізнес, який компанія назвала складним середовищем.

Китай історично був важливим ринком для німецьких преміальних автовиробників, однак місцеві марки посилили позиції, зокрема в сегменті електромобілів. Продажі Porsche у Китаї різко знижувалися останніми роками на тлі конкуренції з BYD, Geely та Xiaomi. Компанія також скорочує тисячі робочих місць у межах реструктуризації, спрямованої на зниження витрат і реагування на слабший попит.

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