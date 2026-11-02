Поставки китайської побутової техніки до ЄС утричі перевищили польські — RMF24

У Польщі галузь побутової техніки попереджає про ризик закриття нових заводів через зростання постачання продукції з Китаю на ринок ЄС. Із початку року до липня до Євросоюзу надійшло понад 26,5 млн одиниць техніки з Китаю — на 12,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Водночас постачання з Польщі скоротилися на 0,8%, до 9,1 млн одиниць.

Частка Китаю зростає

Як повідомляє RMF24 з посиланням на дані Євростату та APPLiA Polska, Китай забезпечив понад 38% цього ринку, тоді як частка Польщі знизилася до 13,2%.

У вартісному вимірі імпорт техніки з Китаю зріс на 12,9% і перевищив 3,2 млрд євро. Постачання з Польщі за цей період зменшилися на 6% — до трохи більш як 2 млрд євро.

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Галузь просить про однакові правила

У Польщі працюють 30 заводів великої побутової техніки та ще кілька підприємств із виробництва малої техніки. Загалом вони забезпечують роботою понад 100 тисяч людей. Представники галузі закликають владу ЄС встановити рівні умови конкуренції для товарів, вироблених у Євросоюзі та за його межами.

За наведеними даними, середні витрати на пральну машину з Китаю становлять 150 євро, тоді як на виготовлену в Польщі — 270 євро. Виробники в ЄС несуть витрати, пов’язані з системою торгівлі квотами на викиди CO2 ETS, оскільки для виготовлення техніки використовують сировину, охоплену цим механізмом.

У запропонованій Європейською комісією версії механізму вуглецевого коригування імпорту CBAM до переліку включили пральні машини, холодильники та сушарки для білизни. Це охоплює 47% польського виробництва великої побутової техніки. Галузь також просить включити до переліку посудомийні машини, духовки, кухонні плити, витяжки та варильні поверхні. Водночас, за оцінкою, CBAM означатиме додаткові витрати лише 2–3 євро на одиницю товару з Китаю.

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